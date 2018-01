Inca de anul trecut, de cand a fost ales presedinte, Macron a criticat mass-media din Rusia, in special postul de televiziune RT, care a raspandit informatii false despre el in timpul alegerilor prezidentiale.

"Daca vrem sa protejam democratiile liberale, trebuie sa avem o legislatie puternica", a declarat Macron in cadrul unei conferinte de presa.

Acesta a sustinut ca legislatia trebuie sa fie modificata in asa fel incat platformele de social media sa fie urmarite cu atentie, in special in perioadele alegerilor. Cu acest scop in minte, rolul Consiliului Superior al Audiovizualului va fi modificat... citeste mai mult

acum 9 min. in Externe, Vizualizari: 14 , Sursa: Realitatea in