Este cunoscut faptul că familia care conduce Coreea de Nord a folosit documente de călătorie obţinute sub false pretexte, însă se cunosc puţine exemple concrete.

Fotocopii ale paşapoartelor văzute de Reuters nu au mai mai fost publicate vreodată anterior, precizează agenţia.

„Ei au folosit aceste paşapoarte braziliene, în care apar în mod clar fotografii ale lui Kim Jong-un and Kim Jong-il, în încercarea de obţine vize de la ambasade străine”, a declarat pentru Reuters, sub protecţia anonimatului, un oficial occidental de rang înalt în domeniul securităţii.

