Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava este beneficiarul unui proiect Erasmus+ intitulat „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (CHANGE), ce se derulează în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020. Proiectul reprezintă un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul educațional, un parteneriat de schimb interşcolar, folosind oportunităţile de mobilitate pentru elevi şi cadre didactice. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană. Prima întâlnire din cadrul proiectului s-a desfășurat în perioada 7 - 9 noiembrie 2018, în Polonia. La această reuniune transnațională au participat de la CSEI Suceava, directorul... citeste mai mult