Return to Innocence sau industria santajului sentimental "Return to Innocence" este o piesa iconica lansata de cei de la Enigma, in anul 1994.

"Return to Innocence" este despre a da timpul inapoi si a-ti regasi inocenta (candoarea) copilariei: "That's not the beginning of the end/ That's the return to yourself/ The return to innocence." In copilarie, viata era frumoasa – acum a devenit un sir nesfarsit de "must"-uri. In copilarie era bine – acum e rau si tot ce era frumos odinioara s-a... citeste mai mult

azi, 10:35 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: Manager in