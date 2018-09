Vreau să vă fac o confidență: eu sunt de acord ca Gheorghe și Vasile să se căsătorească, ca să vadă și ei ce e căsnicia și să le iasă pe nas, că bag seamă că, atât timp cât le este interzisă, au impresia că ratează vreo binefacere în viața asta (zise gospodina blazată, după cinci ani de căsătorie...). Cred însă că, dacă am duce discuția într-o zonă serioasă și pentru care cu adevărat ar trebui să facem Referendum de schimbare a Constituției, atunci ar trebui să cerem într-un glas intericerea înmulțirii lui Borcea. Săptămâna trecută am aflat că Pelinel îi va mai aduce pe lume alți doi urmași. Nu am nimic cu înmulțirea ăstora... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Bitpress in