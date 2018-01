Australian Open 2018 debutează pe 15 ianuarie, cu Simona Halep în postura de principală favorită. Constanţa nu a făcut casă bună cu reprezentanţii României în ultimele două cicluri olimpice. Începând din 2012, tricolorele au predat de la an la an ştafeta în ceea ce priveşte cele mai bune rezultate.

Forţa tenisului feminin este evidenţiată de faptul că, în toată această perioadă, cel puţin cinci sportive au reprezentat România la Melbourne, an de an. Însă, în medie, patru dintre acestea au pierdut încă din primul tur. Înaintea startului... citeste mai mult