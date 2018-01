În luna martie 2017, CNAIR SA a recepţionat primii 15,4 km de autostradă din acest an, pe lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva - pe trei dintre secţiuni (A, B, C) şi la Nodul Margina. Din decembrie 2015, aceasta a fost practic prima inaugurare a unui nou segment de autostradă şi a făcut ca numărul de kilometri de şosea de mare viteză pe care se circulă acum în România să ajungă la 748, a comunicat recent CNAIR.

În luna noiembrie a acestui an au mai fost recepţionaţi încă 8,7 km de autostradă, pe sectorul Gilău-Nădăşelu. „Acest sector va fi însă deschis circulaţiei doar anul viitor, după finalizarea lucrărilor... citeste mai mult