In luna APRILIE 2012 va incepe primul campionat de table organizat in Romania, la care vor participa un numar de 24 echipe impartite in 4 serii, grupate pe orase dupa cum urmeaza: SERIA 1 PITESTI vineri 24 feb ora 17 RM.VALCEA sambata 25 feb ora 10...

Pro Sport, 17 Februarie 2012