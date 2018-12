Dacă prânzurile şi cinele de peste an se îngroapă în iureş şi griji, masa de Revelion ar putea fi un prilej de a ne reapropia de oamenii dragi şi de a ne regăsi pe noi înşine. Le-am cerut sfaturi specialiştilor de la „In the Name of Dine“, primul serviciu din Iaşi care organizează cine în diverse locuri, inclusiv neconvenţionale, precum un hambar, o hală sau în pădure. O cină unde chef-ul pregăteşte de fiecare dată altceva, trecând prin mai multe feluri de mâncare diferite.

Aşadar, ei ne recomandă o masă echilibrată: săţioasă,... citeste mai mult

acum 50 min. in Life, Vizualizari: 15 , Sursa: Adevarul in