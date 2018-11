Sistemul imunitar lupta impotriva microorganismelor care produc boli si care ingreuneaza procesul de vindecare.

Intarirea sistemului imunitar in 15 secunde:

Profesorul rus Segey Bubnovsky, specialist in kinesioterapie, recomanda o metoda foarte simpla si eficienta, care relaxeaza, alunga sentia de picioare grele si obosite, vindeca raceala si consolideaza imunitatea.

Sfatul specialistului este urmatorul:

- In fiecare seara, se umple un lighean cu apa rece, in care se inmoaie picioarele. Nu se foloseste apa calda.

- Loviti usor apa cu talpile si jucati-va cu ea timp de 15... citeste mai mult

