REȚETĂ MUCENICI. In fiecare an, de 9 martie, se praznuieste Sfintii 40 de Mucenici din Sebastia. Sarbatoarea crestina se suprapune cu inceputul anului agricol traditional, de dinaintea crestinarii, si a generat o sarbatoare atat in Romania, cat si in Republica Moldova: Mucenicii sau Macinicii. Se spune ca in aceasta zi e deschid mormintele si portile Raiului, iar gospodinele fac, in cinstea sfintilor, 40 de colaci, numiti sfintisori, mucenici sau bradosi.

REȚETĂ MUCENICI. In Moldova, mucenicii au forma cifrei 8, o stilizare a formei umane, sunt facuti din aluat de cozonac, apoi unsi cu miere si cu nuca si dati la cuptor.

REȚETĂ MUCENICI. In Dobrogea si Muntenia, mucenicii au aceeasi... citeste mai mult

acum 17 min. in Actualitate, Vizualizari: 8 , Sursa: Antena 3 in