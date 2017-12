Celebrul chirurg Mihai Lucan (69 de ani), fostul şef al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, este cercetat sub control judiciar într-unul din cele mai mediatizate dosare de la sfârşitul acestui an. Medicul şi fiul acestuia, Valerian Ciprian Mihai Lucan, au fost reţinuţi joi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT.

Acuzaţiile: delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis cercetarea sub control judiciar, dar decizia nu este definitivă. Ultimul cuvând îl vor avea judecătorii Curţii de Apel Bucureşti. Aceeaşi decizie, de plasare sub... citeste mai mult

