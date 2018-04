Rețetă de drob de miel aredelenesc. Drobul de miel ardelenesc are ceva in plus fata de reteta clasica. Iti prezentam secretele unui drob facuta ca la carte, made in Transilvania.

Rețetă de drob de miel ardelenesc: Ingredientele necesare un kilogram de ficat de miel; jumatate de kilogram de maruntaie de miel cu prapure; jumatate de kilogram de ceapa verde; 300 de grame de untura; 5 grame de piper; 200 de grame de faina; 250 de grame de oua; sare. Cum se prepara:

1. Spala maruntaiele de miel si pune-le la fiert intr-o oala cu apa si sare. Maruntaiele se fierb, in general, in aproximativ 25 de minute.

2.... citeste mai mult