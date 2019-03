Termenul medical folosit pentru retenția de apă (reținerea apei în organism) este edem. Această condiție apare atunci când are loc reținerea patologică de lichid în țesuturile organismului, în special în țesutul conjunctiv.

In mod normal, lichidul din tesuturi este drenat de sistemul limfatic care actioneaza ca un filtru (preia si inlatura toxinele, reziduurile si deseurile celulare, apa, grasimile, bacteriile, etc.) si apoi limfa este deversata in fluxul sangvin.

Daca te trezesti cu mainile umflate, te strang pantaloni care iti venau pana de curand, e foarte posibil sa nu fie vorba de grasime, ci de balonare si / sau un surplus de apa acumulat in... citeste mai mult

