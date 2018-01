Rețeaua PROFI ajunge sa numere 170 de unitati in format Loco

Odata cu noul magazin PROFI deschis astazi la Bucecea, reteaua ajunge sa numere 170 de unitati in format Loco. Totodata, compania isi continua extinderea in Bucuresti, Iasi si Popesti-Leordeni.

Magazinul in format Loco din Bucecea, al 10-lea din judetul Botosani, este amplasat pe Calea Nationala, nr.70-72, bl. A4-A6 pe o suprafata totala de 335 mp, din care sala de vanzari acopera 241 mp.

Unitatile din celelalte orase sunt deschise in format City. Cea din Bucuresti se gaseste in sectorul 4, pe str. Cercetatorilor, nr. 9, si are o suprafata totala de 175 mp, suprafata de vanzari fiind de 112 mp.

Magazinul din Iasi se afla pe B-dul Carol, nr. 5, si se intinde pe... citeste mai mult