Operatorul de telefonie mobilă Orange are mari probleme la această oră.

Rețelele de date și voce nu funcționează în mai multe localități din țară. Totul a început în jurul orei 15.00

Serviciile nu sunt disponibile în Capitală, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Galați, Deva, Cluj, Iași, Brașov sau Timișoara.

Nici portalul orange.ro nu poate fi accesat decât cu mari dificultăți.

”Momentan, o parte dintre clientii nostri intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date, precum si a aplicatiilor Orange. Aceasta situatie se manifesta ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica. Colegii nostri din departamentul Tehnic... citeste mai mult

