Reteaua de sanatate REGINA MARIA sustine start-up-urile din Romania cu abonamente medicale gratuite Antreprenorii pot opta pentru abonamente medicale customizate, potrivite afacerii lor. Bucuresti, 09 mai 2018. Reteaua de sanatate REGINA MARIA sustine a startup-urile din Romania, prin lansarea primului abonament medical dedicat antreprenorilor care incep o afacere de la zero.

Acesta include atat pachetul obligatoriu de medicina muncii, cat si o componenta de preventie, care se poate personaliza in functie de nevoi. In plus, Reteaua de sanatate REGINA MARIA ofera gratuitate pentru servicii