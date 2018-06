Compania Evolution Prest Systems, care administrează evoMAG.ro, unul dintre cei mai mari zece retaileri online electro-IT din România, a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 82,4 mil. lei (18 mil. euro), în scădere cu 2,6% faţă de anul anterior - prima scădere de la înfiinţarea companiei în 2005, conform datelor disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. bile pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Compania, care a avut profit net an de an cu excepţia primului an de funcţionare - 2005 - a raportat o pierdere netă de 0,3 mil. lei în 2017, faţă de un profit net de 0,77 mil. lei în 2016.