„Tocmai am lansat modele 3D în aplicaţia iOS, astfel încât clientul să poată vedea cum se potriveşte o piesă de mobilier anume în casa sa înainte de a o cumpăra”.

Retailerul online de origine cehă Bonami, specializat în comercializarea de mobilă, decoraţiuni interioare şi produse pentru casă, are în plan dublarea veniturilor de pe plan local, la 6 milioane de euro, anul acesta, faţă de aproape 3 milioane euro, valoarea vânzărilor înregistrate în 2017. Per total, ţinta de afaceri pentru 2018 la nivel de grup este de 40 milioane lei. În afară de Cehia şi România, retailerul ceh activează şi pe pieţele din... citeste mai mult