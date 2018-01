Danut Murariu In cursul zilei de sambata, pompierii pascaneni au reusit sa gaseasca corpul neinsufletit al lui Danut Murariu in raul Siret. Acesta a fost descoperit in apropierea de comuna Stolniceni Prajescu, in timp ce hainele impaturite au fost...

Buna ziua Iasi, 15 August 2011