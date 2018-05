Retailer gigant din Romania se extinde si angajeaza 2.100 de persoane In mijlocul unei crize de personal acute ce a pus stapanire pe piata muncii autohtone, Penny Market este in cautarea a 2.100 de persoane, care sa lucreze in cele 200 de noi magazine pe care le va deschide pana in 2025.

