Resurse naturale irosite: Reteaua de conducte de gaze din Romania e la pamant Reteaua de conducte de gaze din Romania creste cu doar 800 kilometri pe an. Intre 2011 si 2015, reteaua s-a marit cu doar 4.000 de kilometri. In acest context, 3 milioane de locuinte nu au acces la gaze.

In total, cu tot cu reteaua de transport, conductele de gaz din Romania au o lungime de circa 50.000 km, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica. O valoare mult prea mica pentru a deservi tuturor locuitorilor romaniei, astfel ca, desi... citeste mai mult