​Organizarea moderna a ministerelor dateaza de la unificarea principatelor, realizata de Cuza in 1861. La acea data existau 8 ministere: interne, finante, justitie, culte si instructiuni publice, afaceri straine, lucrari publice, de razboi si cel de control (actuala Curte de Conturi). E drept, Romania avea pe atunci circa 4 milioane de locuitori ( la 1860 - 3,9 mil locuitori, iar la 1866, circa 4,1 mil. locuitori).Astazi, dupa 150 de ani, avem 27 de ministere, exceptie facand Primul Ministru, dar avem si aproape de 5 ori mai multi cetateni. Germania are in prezent 15 cabinete ministeriale (sursa), la 80 de milioane de locuitori. Cred ca sunt exemplul de cea mai buna eficienta... citeste mai mult