Restrictii rutiere pentru Revelionul din Piata George Enescu

Circulatia rutiera va fi restrictionata pe 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19:00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, organizat de Primaria Capitalei.

Restrictiile vor fi impuse astfel:

pe str. Benjamin Franklin, intre Calea Victoriei si str. Nicolae Golescu, in perioada 27.12.2017, orele 09:00 - 02.01.2018, orele 09:00; pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si str. Ion Campineanu; pe str. Stirbei Voda, intre str. Luterana si Calea Victoriei, str. George Enescu, str. Episcopiei, str. C-tin Esarcu, str. Dem I. Dobrescu, str. C. A. Rosetti in perioada 31.12.2017, orele 17:00 si... citeste mai mult