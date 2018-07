Traficul rutier va fi restricţionat, sâmbătă, între orele 22,00 - 22,30, pe două tronsoane de pe Calea Victoriei şi bd. Regina Elisabeta, pentru buna desfăşurare a Festivalului "B-Fit in The Street".

Potrivit Brigăzii Rutiere Bucureşti, circulaţia va fi restricţionată pe Calea Victoriei - tronsonul cuprins între Piaţa George Enescu şi bd. Regina Elisabeta şi pe bd. Regina Elisabeta - tronsonul cuprins între str. Ion Brezoianu şi Piaţa Universităţii.

Rutele ocolitoare indicate sunt: bd. Nicolae Bălcescu - bd. Gheorghe Magheru - bd. Lascăr... citeste mai mult