Restaurant de... patru pahare, la Pitești

Un copil de 8 ani, din Bacau, a ajuns la spital in coma alcoolica, dupa ce a baut tuica si vin, cot la cot cu tatal sau. Pe medicii nu i-a mirat atat de mult starea in care a ajuns la spital, ci mai degraba declaratia lui. Dupa ce si-a revenit in...

7 EST, 24 Octombrie 2011