Soldul restantelor la creditele in valuta a urcat, in iunie, cu 6,6%, la 10,77 miliarde de lei si reprezenta 7,9% din totalul imprumuturilor acordate in moneda straina, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul din luna mai, arata datele bancii...

Financiarul, 26 Iulie 2011