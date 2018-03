Restantele la credite s-au majorat cu 1,66%, in februarie Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor pentru februarie 2018.

Datele BNR arata ca, luna trecuta, valoarea totala a creditelor care erau restante in lei era de 4,985 miliarde, mai mare cu 1,66%, in comparatie cu ianuarie 2018. Totodata, restantele la creditele in valuta s-au diminuat cu 3,68%, la echivalentul in lei al 4,232 miliarde. La 28 februarie 2018, creditele in lei insumau 147,07 miliarde de lei, in crestere cu 0,39% in raport cu ianuarie. Din total, 61,69 miliarde de lei erau credite ale firmelor si 81,47 miliarde credite ale... citeste mai mult