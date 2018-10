• AFC Fair-Play București – AS Independența Baia Mare • Duminică, 28 octombrie, de la ora 11.00, pe baza sportivă de la Ciorogârla se va disputa restan­ța dintre AFC Fair-Play București și AS Independența Baia Mare, contînd pentru etapa 2 a Ligii 1 la fotbal feminin. Fetele coordonate de Liviu Ivasuc merg în capitală pentru a obține primul rezultat pozitiv din deplasare, chiar dacă le va fi foarte dificil. Actualmente, AS Independența ocupă penultima poziție în primul eșalon (3 puncte), iar gazdele de mîine se află pe locul 5 (6 puncte), cu un meci în plus peste formația... citeste mai mult

