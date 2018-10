Responsabil cu Protectia Datelor, o noua profesie in contextul GDPR

Zipper Romania ofera gratuit un instrument util, companiilor care nu au reușit inca sa implementeze procedurile de conformitate cuprinse in GDPR.

Alinierea este necesara, in contextul in care numarul plangerilor si sesizarilor la autoritatea romana de supraveghere a crescut semnificativ, fata de anul trecut.

Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice (cunoscut si sub numele de GDPR), intrat in vigoare in luna mai a acestui an, a impus organizatiilor/companiilor sa implementeze un set nou de proceduri, avand in vedere obligativitatea lui si sanctiunile... citeste mai mult

acum 42 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Ziarul Impact in