Respiratia constienta

Daca deveniti ceva mai constienti de modul in care respirati cand sunteti intr-o multime si cum o faceti cand sunteti singuri, veti constata ca cele doua moduri sunt foarte diferite. Veti descoperi ca respiratia vi se schimba si atunci cand iesiti din multime si ramaneti singuri.Cand sunteti inconjurati de o multime, mintea voastra este in tensiune, iar respiratia este scurta si superficiala, nu merge in profunzime.

Dar atunci cand sunteti singuri si relaxati, respiratia voastra devine din nou profunda. Noaptea,... citeste mai mult