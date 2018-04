On The Road To Heaven RC şi Independent Riders Romania, vă invită duminică, 02 Aprilie 2017, să vă alăturaţi campaniei de prevenire a accidentelor auto şi moto din zona Brăila- Galaţi. Acţiunea are ca scop reducerea riscului rutier în rândul...

Monitorul de Galati, 31 Martie 2017