„Există discuţii la nivel de oraş că primăria a mărit impozitele cu 50%, că birurile sunt din ce în ce mai mari şi aşa mai departe, a ţinut să clarifice primarul Ioan Popa, într-o conferinţă de presă. Am o situaţie de la Impozite şi Taxe, Primăria Reşiţa nu a mai modificat impozitele în oraş în ultimii zece ani. Din 2008 până astăzi, doar dacă ajustăm cu rata inflaţiei taxele pe care ar fi trebuit să le plătească reşiţenii, s-ar fi ajuns la o majorare de 43,25%. Datele pe care le am sunt de la Institutul Naţional de Statistică, sunt date publice. Am avut o inflaţie în 2008 de 7,9%, 2009 – 5,6%, 6,1%, 5,8%, 3,3%, 4%. În 2014, chiar a fost interesant să văd lucrul ăsta, inflaţia a fost de doar citeste mai mult

