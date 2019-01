Resitencele vor victoria cu CSU Oradea

„Din păcate am început anul cu o înfrângere în deplasare la Baia Mare. Am trecut repede peste această înfrângere, suntem acasă și ne pregătim pentru prima etapă din acest de an de pe teren propriu. Vom întâlni CSU Oradea, echipă care în prima etapă a reușit o surpriză în opinia mea, câștigând în fața formației Crișul Chișineu Criș. Știm că handbalistele de la Crișul au obiectiv promovarea. Ne așteaptă un meci dificil, dar suntem încrezători și trebuie să obținem victoria în acest prim joc de acasă. De asemenea, așteptăm și ne dorim să vină spectatorii în număr cât mai mare la acest joc. Mă... citeste mai mult

