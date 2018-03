Resita curteaza firme cu posturi bine platite

„Reşiţa is open for business“ este un nou proiect al municipalităţii reşiţene, lansat după o muncă de aproape un an şi jumătate. Iniţiativa se concretizează într-un site, „investinresita.ro“, două broşuri personalizate pentru investitori şi dezvoltatori şi un clip (o variantă în limba română, cealaltă în engleză) menit să-i atragă pe aceştia să pună pe roate o afacere pe malurile Bârzavei.

