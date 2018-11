- Viceprimarul Florin Birta a inspectat utilajele cu care salubrizorul RER Vest va întâmpina generalul Iarnă, in Oradea.

Directorul RER, Florin Gontariu a subliniat cum RER are de astă dată cu 13 utilaje peste ceea ce este obligată prin contractul cu Primăria Oradea, care prevede 27 de utilaje in permanenta alerta pentru deszapezire.

La baza din strada Moreni sunt aduse deja de la Dej peste 1.000 de tone de sare, din totalul de 4.000 pentru care RER a facut contract. Spațiul pietonal cu piatra alba va fi deszăpezit cu fulgi de magneziu, iar celelalte spatii pietonale si alei pavate din zona centrală vor fi deszapezite cu clorura de calciu, a... citeste mai mult

acum 50 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Cluj Online in