Banca Mondiala: Romania va avea o crestere economica de 3,7% in 2017 Economia Romaniei va creste cu 3,7% in 2017, cu 3,4% in 2018 si cu 3,2% in 2019, estimeaza Banca Mondiala in raportul privind Perspectivele Economiei Globale. Pentru 2016, institutia...

Manager, 11 Ianuarie 2017