Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat că este foarte dezamăgit de faptul că nu a câştigat titlul, precizând că îşi reproşează ratarea obiectivului.

„Sunt foarte dezamăgit că nu am reuşit să câştigăm titlul. Normal că îmi reproşez ratarea obiectivului. Atunci când nu se îndeplineşte obiectivul primul vinovat este antrenorul. Eu am făcut o analiză a ceea ce am făcut de când am venit aici şi până acum şi unde am greşit”, a spus Dică. „Înfrângerea de la Iaşi ne-a costat. Am câştigat astăzi cu Astra Giurgiu, dar nu mai... citeste mai mult

