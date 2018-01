Marti, 02 Ianuarie, 22:13

Cosmin Contra susține că a analizat jocul naționalei României sub comanda lui Christoph Daum și a remarcat lipsa ocaziilor de gol, adăugând că în astfel de condiții nu li se pot cere prea multe atacanților Keșeru și Florin Andone.

Andone a avut multe evoluții șterse sub comanda selecționerului neamț, la fel și Keșeru, care a fost însă folosit mai puțin.

"Am analizat meciurile din preliminarii şi am văzut că nu am reuşit să construim prea multe ocazii şi nu am dus prea mult mingea în careul advers, ca să reuşim să-l punem în evidenţă pe Andone.

