Reprize diferite cu Suedia

Antrenorul naţionalei de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, după eşecul cu Suedia, din prima partidă din preliminariile EURO 2020, că au fost două reprize total diferite şi că i-a felicitat pe jucători pentru a doua parte a jocului.

„Au fost două reprize total diferite, o primă repriză în care am fost timizi şi am făcut cadou două goluri, nu am câştigat multe dueluri. A doua repriză a fost total diferită, o altă atitudine, o altă determinare în dueluri, am dat şi gol. La cele două... citeste mai mult

