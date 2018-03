De asemenea, disponibilitatea reţelei de voce şi de date mobile ar trebui să fie restaurată în această seară, mai spun reprezentanţi ai companiei de telecomunicaţii. Reţeaua mobilă a fost „căzută” încă de la prânz, pe tot teritoriul ţării, cea mai mare parte dintre clienţi experimentând probleme cu aceasta. Ei nu au putu să dea sau să primească telefoane şi nici să acceseze internetul mobil.

Redăm mai jos update-ul pus la dispoziţie de reprezentanţii Telekom România:

„Telekom Romania anunta ca la acest moment a remediat in proportie de 80% problemele tehnice aparute in reteaua mobila, in cursul zilei de astazi, care au afectat clientii la nivel national. Estimam ca problemele vor fi... citeste mai mult

