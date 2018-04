Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, vor avea prima repetiţie la Lisabona pe data de 1 mai, a anunţat şefa delegaţiei, Iuliana Marciuc, vineri, într-o conferinţă de presă, la sediul TVR.

La conferinţă au fost prezenţi artiştii dar şi regizorul show-ului ce va fi prezentat de români pe scena de la Lisabona, Petre Năstase.

"Avem trei minute în care trebuie să emoţionăm câteva milioane, zeci, poate sute de milioane de oameni. Sunt trei minute. Din aceste trei minute avem 30 de secunde uriaşe în care această trupă nu are cum să nu transmită emoţia, este imposibil, (...) avem 30 de secunde geniale", a spus Petre Năstase.

Solista The Humans,... citeste mai mult