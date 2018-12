Reprezentanții M.Ap.N., prezenți la conferința „Hybrid Warfare in the Black Sea”

În prezența ministrului apărării naționale, Gabriel Leș, joi, 13 decembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București s-a desfășurat conferința „Hybrid Warfare in the Black Sea - Romania, Europe, and NATO Collective Responses”.

Organizată de German Marshall Fund of the United States cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, conferința a reunit experți și analiști politico-militari ce au dezbătut, în cadrul a trei paneluri de discuții, probleme actuale privind războiul hibrid în regiunea Mării Negre și au explorat modalitățile de contracarare a acestuia, atât la nivel național, cât și în context aliat.

Ministrul Gabriel Leș a spus, în deschiderea activității, că