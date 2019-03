ProSport a fost o zi în ”Iadul Alb”, cunoscut ca ”White Hell”, centrul extrem al lumii unde se pot testa anvelopele.

Experienţa e una fabuloasă, dar obositoare. În sensul că din România până la Ivalo, Finlanda, am schimbat trei avioane, pe ruta Bucureşti – Praga, Praga – Helsinki, Helsinki – Ivalo. Am plecat de dimineaţă şi am ajuns seara, mii şi mii de kilometri. Aici ne-a aşteptat Cercul Arctic şi o avertizare: într-o zi temperatura variază cu 40 de grade Celsius. Aşa e, topul fiind de cinci grade plus! Am părăsit aeroportul şi ne-am cazat. Hotelul, unul... citeste mai mult

acum 17 min. in Sport, Vizualizari: 9 , Sursa: Pro Sport in