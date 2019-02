Joi, 28 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 24 februarie, Loteria Română a acordat 25.079 de câştiguri în valoare totală de 1.408.182,72 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,38 milioane lei (peste 2,6 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,14 milioane lei (peste 450.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,18 milioane lei (aproximativ 1,3 milioane euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 340.900 lei (peste 71.500 de... citeste mai mult