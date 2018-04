Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avut joi o întrevedere cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

„Eu nu am plecat pe ascuns. Domnul Iohannis are niște slugi în Parlament și putea să afle pentru că se știa de invitația publică. Nu a fost o deplasare pe ascuns. Am fost invitat și de președintele Israelului și de premier”, a spus Dragnea, joi seară, la Antena 3.

„Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul am decis și că ambasada s-a și mutat. Mă așteptam de la președinte să se uite întâi pe memorandumul aprobat în Guvern, acolo se vorbește despre intenția de a se muta ambasada”, a mai spus Dragnea, adăugând că Iohannis nu s-a uitat pe... citeste mai mult

