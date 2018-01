Alexandru Ioniţă (23 de ani) i-a răspuns lui Gigi Becali, care l-a acuzat, la puţin timp după ce a refuzat transferul la FCSB, că e un fotbalist fricos.

În această iarnă, finanţatorul FCSB a făcut tot posibilul pentru a-l aduce pe fostul rapidist la vicecampioana României, dar s-a lovit de refuzul mijlocaşului ofensiv care a ajuns, în cele din urmă, sub comanda lui Dan Petrescu, în schimbul a un milion de euro. În momentul în care a semnat cu CFR Cluj, Becali l-a atacat dur pe Ioniţă, al cărui răspuns a venit azi: "Vom vedea pe teren cât sunt de fricos. Când am avut ceva de spus despre Steaua, am spus şi gata! Vreau să-mi văd de treaba mea, nu mă interesează...