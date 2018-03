Victor Ponta susţine că Liviu Dragnea şi-ar fi dorit să fie ministru de Interne în guvernul USL, cerându-i în acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment şef al SRI. Reacţia, după ce Dragnea a declarat că Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.

"Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul în seara de vineri 27 Aprilie ! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolară cu Mihai Răzvan Ungureanu şi pe urmă acasă. Sâmbătă 28 Aprilie am plecat împreuna cu...