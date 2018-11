O săptămână ne mai desparte de ziua Marii Uniri. Parada militară este, an de an, unul dintre cele mai importante momente. Anul acesta, vor trece pe sub Arcul de Triumf 4 mii de militari şi 200 de vehicule blindate, sisteme de rachete şi maşini de intervenţie ale MAI şi SRI. Mai multe informaţii despre repetiţia de astăzi a dat Adelin Petrişor la Telejurnal.

Adelin Petrișor relatează de la repetițiile pentru parada de 1 Decembrie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Sâmbătă a avut loc repetiția generală în Capitală pentru parada de 1 Decembrie, pe sub Arcul de Trumf.

Cea mai complexă transmisiune de... citeste mai mult

azi, 14:48 in Actualitate, Vizualizari: 39 , Sursa: TVR in