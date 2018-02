Conceptul Renault ZOE prefigureaza in linii mari viitoare compacta Clio. Modelul de serie va intra in productie cel mai probabil in anul 2012. Conceptul Renault Zoe a fost realizat de catre Laurens van der Acker si Yann Jarsalle. Acestia au...

Masini.ro, 1 Martie 2011